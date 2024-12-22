هاتريك وسام أبو علي يزين فوز الأهلي بسداسية على شباب بلوزداد

قاد وسام أبو علي مهاجم الأهلي فريقه الأحمر لسحق شباب بلوزداد الجزائري بسداسية مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا والتي أقيمت في استاد القاهرة.

وحول الأهلي تأخره بهدف لفوز بسداسية، ليحقق فوزه الثاني في دور المجموعات ويرفع رصيده إلى النقطة 7 في صدارة المجموعة الثالثة.

وتجمد رصيد بلوزداد عند 3 نقاط في المركز الثالث.

وتألق وسام أبو علي خلال المباراة ونجح في تسجيل 3 أهداف "هاتريك".

بينما سجل باقي أهداف الأحمر كل من حسين الشحات وبيرسي تاو وإمام عاشور.

وصف المباراة

كاد الأهلي قريبا من التسجيل في الدقيقة الثانية بعدما وصلت الكرة إلى حسين الشحات أمام المرمى لكنه سددها بعيدا.

وفاجأ شباب بلوزداد الأهلي بهدف أول في الدقيقة 20 من هجمة مرتدة أنهاها أيمن محيوص في شباك محمد الشناوي.

وجاء الهدف بعدما وصلت الكرة إلى محيوص داخل منطقة الجزاء من تمريرة أرضية بعد هجمة مرتدة ليسددها مباشرة ويخطئ محمد الشناوي في التصدي لها لتسكن الشباك الحمراء.

وهدد الأهلي مرمى بلوزداد في الدقيقة 35 بتسديدة من وسام أبو علي بالقدم اليسرى من داخل منطقة الجزاء لكن الكرة ذهبت في منتصف المرمى ليمسك بها الحارس مصطفى زغبة.

وتلقى الأهلي ضربة أخرى في المباراة بعدما غادر رضا سليم الملعب مصابا وشارك بدلا منه بيرسي تاو في الدقيقة 42.

واستمرت محاولات الأهلي وسدد مروان عطية كرة قوية من خارج منطقة الجزاء مرت جوار القائم.

وقبل نهاية الشوط الأول نجح الأهلي في إدارك التعادل في الدقيقة 45+3 عن طريق وسام أبو علي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد متابعة جيدة للكرة.

لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل فريق.

مع بداية الشوط الثاني شارك إمام عاشور بدلا من خالد عبد الفتاح، وتحول أكرم توفيق للعب في مركز الظهير الأيمن.

ولم ينتظر الأهلي كثيرا ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 52 عن طريق وسام أبو علي أيضا.

وجاء الهدف من ركلة حرة مباشرة من أمام منطقة الجزاء حصل عليها إمام عاشور، وسددها المهاجم الفلسطيني بإتقان في الشباك الجزائرية.

ثم أضاف حسين الشحات الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 56 بعد متابعة لتسديدة وسام أبو علي المرتدة من الحارس، ليضع الكرة في الشباك بتسديدة بقدمه اليسرى.

وكاد الشحات أن يسجل الرابع للأهلي على مرتين بعدما سدد كرة قوية تصدى لها الحارس وعادت له ليسددها مجددا ويبعدها الحارس مرة أخرى.

وأكمل وسام أبو علي "الهاتريك" في الدقيقة 84 بتسديدة أرضية من أمام منطقة الجزاء لم يستطع الحارس التصدي لها.

وشارك كهربا بدلا من وسام أبو علي في آخر تبديلات الأهلي في المباراة.

ثم سجل بيرسي تاو هدف الأهلي الخامس في الدقيقة 87 بتسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء.

وفي الوقت بدل الضائع أكمل إمام عاشور سداسية الأهلي بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، لتنتهي المباراة بفوز الأحمر 6-1.