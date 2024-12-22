يقترب من متعب.. الشحات يرفع عدد أهدافه الإفريقية مع الأهلي بالتسجيل في بلوزداد

الأحد، 22 ديسمبر 2024 - 19:29

كتب : FilGoal

الأهلي - شباب بلوزداد - حسين الشحات

واصل حسين الشحات لاعب الأهلي زيادة عدد أهدافه الإفريقية مع الأحمر بشكل عام بعدما سجل في شباك شباب بلوزداد الجزائري.

حسين الشحات

النادي : الأهلي

الأهلي

ويلعب الأهلي ضد شباب بلوزداد في الجولة الثالثة لمجموعات دوري أبطال إفريقيا، في المباراة التي تقام على استاد القاهرة.

وسجل حسين الشحات الهدف الثالث للأهلي في المباراة في الدقيقة 56 بمتابعة للكرة من داخل منطقة الجزاء وبتسديدة بالقدم اليسرى.

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وكان وسام أبو علي سجل أول هدفين للأهلي في المباراة.

ويعد الهدف هو رقم 22 لحسين الشحات مع الأهلي في البطولات الإفريقية.

ولا يزال الشحات في المركز الرابع بقائمة هدافي الأهلي عبر التاريخ في بطولات إفريقيا، لكنه يواصل الاقتراب من عماد متعب صاحب المركز الثالث.

وتأتي قائمة هدافي الأهلي في إفريقيا كالآتي:

محمود الخطيب 37 هدفا

محمد أبو تريكة 32 هدفا

عماد متعب 28 هدفا

حسين الشحات 22 هدفا

الأهلي دوري أبطال إفريقيا حسين الشحات
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