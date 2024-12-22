الأول في تاريخ الدوري الإنجليزي.. رقم قياسي جديد لـ صلاح قبل أعياد الميلاد

يواصل محمد صلاح هوايته المفضلة وهي تحطيم الأرقام القياسية، وصنع المصري هدفا في تقدم ليفربول ضد توتنام في الدوري الإنجليزي.

ويحل ليفربول ضيفا على توتنام وانتهى الشوط الأول بتقدم الريدز بنتيجة 3-1.

وأصبح صلاح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل 10 أهداف أو أكثر، ويصنع 10 أهداف أو أكثر قبل فترة أعياد الميلاد.

وسجل صلاح 13 هدفا في الدوري الإنجليزي وصنع 10.

وبذلك أسهم صلاح في 23 من أهداف ليفربول 34 في الدوري الإنجليزي هذا الموسم (بنسبة 67%)، وهي أعلى نسبة لأي لاعب في أي فريق بالمسابقة.

45+1' - BRILLIANT ON THE COUNTER!!! Salah breaks and plays in Szoboszlai, who cooly finishes 🎯 [1-3] #TOTLIV https://t.co/In3RqLMQmz — Liverpool FC (@LFC) December 22, 2024

ورفع صلاح مساهماته التهديفية ضد الديوك لـ 12 هدفا في آخر 15 مباراة في الدوري الإنجليزي فسجل 9 وصنع 3.

يذكر أن صلاح هو الهداف التاريخي لليفربول أمام توتنام بالدوري الإنجليزي، فقد سجل 9 أهداف مقابل 8 أهداف لكل من روجر هانت وكيني دالجليش وإيان راش.

بشكل عام، وصل رصيد صلاح من الأهداف هذا الموسم في مختلف المسابقات إلى 16 هدفا، بينما صنع 14.