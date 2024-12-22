المنافسة أصبحت في العاصمة.. ريال مدريد ينتصر على إشبيلية ويطارد أتليتكو

حقق ريال مدريد فوزا هاما على منافسه إشبيلية بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما في الجولة 18 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وشهدت المباراة تكريم خيسوس نافاس اللاعب التاريخي لإشبيلية ومنتخب إسبانيا، إذ تعتبر المباراة الأخيرة له قبل اعتزاله كرة القدم.

وسجل أهداف ريال مدريد كيليان مبابي وفيديريكو فالفيردي ورودريجو وبراهيم دياز.

بينما أحرز إيزاك روميرو ودودي لوكيباكيو لإشبيلية.

ووصل رودريجو في المباراة للمساهمة التهديفية رقم 100 له مع ريال مدريد خلال مسيرته، بل وتخطى الرقم وأصبح 101، إذ سجل 60 هدفا وصنع 41 آخرين.

وللمرة الأولى يتمكن مبابي من التسجيل والصناعة في مباراتين متتاليتين خلال جميع البطولات منذ انضمامه إلى ريال مدريد في الصيف الماضي.

وسيعادل مبابي رقمه الشخصي مع باريس سان جيرمان بعدما ساهم في 3 مباريات متتالية بتسجيله هدف وصناعته آخر على الأقل إذا كرر الأمر ضد فالنسيا في المباراة القادمة.

وأصبحت المنافسة الآن على صدارة الدوري الإسباني محتدمة بين ريال مدريد وأتليتكو مدريد، بعد خسارة برشلونة وتأخره عن الثنائي في الجولة ذاتها ضد الروخيبلانكوس.

ووصل ريال مدريد للنقطة 40 بهذا الفوز في وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني ويبتعد بفارق نقطة عن أتليتكو مدريد، وتتبقى مباراة لكل منهما مؤجلة.

بينما تجمد رصيد إشبيلية عند النقطة 22 في المركز الـ12.

وصف المباراة

كان ريال مدريد فعالا منذ البداية إذ افتتح مبابي النتيجة في الدقيقة العاشرة بعد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

وضاعف فالفيردي النتيجة من تسديدة صاروخية أخرى في الدقيقة 20.

وفي الدقيقة 34 وسع رودريجو الفارق بعد عرضية أرضية.

وقلص روميرو النتيجة بتسجيله الهدف الأول لفريقه من رأسية رائعة في الدقيقة 36.

واستطاع دياز تسجيل الهدف الرابع بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 53.

وأنهى لوكيباكيو أهداف المباراة في الدقيقة 86 بعد تسديدة قوية في زاوية تيبو كورتوا.

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