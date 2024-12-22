قبل مباراة شباب بلوزداد.. رسائل شديدة اللهجة من جمهور الأهلي لـ الشناوي وكهربا
الأحد، 22 ديسمبر 2024 - 18:56
كتب : FilGoal
وجهت جماهير الأهلي في مدرجات استاد القاهرة عدة رسائل للاعبي فريقها قبل مواجهة شباب بلوزداد الجزائري.
ويلعب الأهلي ضد شباب بلوزداد في الجولة الثالثة لمجموعات دوري أبطال إفريقيا، في المباراة التي تقام على استاد القاهرة.
ورصدت كاميرا FilGoal.com في استاد القاهرة هتافات جماهير الأهلي والرسائل الموجهة منها للاعبي فريقها وأبرزهم محمد الشناوي وكهربا.
وانتهى الشوط الأول من المباراة بتعادل الأهلي مع شباب بلوزداد بهدف لكل فريق.
بلوزداد تقدم عن طريق أيمن محيوص وتعادل الأهلي بهدف سجله وسام أبو علي.
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رسائل جماهير الأهلي لـ الشناوي وكهربا قبل لقاء شباب بلوزداد 📢— FilGoal (@FilGoal) December 22, 2024
📷 محمد يحيى pic.twitter.com/yFXR8W1gVr
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