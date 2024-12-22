أموريم: عانينا مجددا في الكرات الثابتة وكنا أكثر توترا.. وسنعاني مجددا وسنحاول الفوز

كشف روبن أموريم المدير الفني لـ مانشستر يونايتد على معاناة فريقه عند التأخر في الفوز.

وتعرض يونايتد للخسارة بنتيجة 3-0 في الجولة 17 من الدوري الإنجليزي أمام بورنموث.

وقال أموريم عبر بي بي سي: "من الصعب أن نلعب لتحقيق انتصارين أو 3 متتاليين، ونحاول تحقيق ذلك، هذه المباراة كانت صعبة لنا".

أوضح "عانينا مجددا في الكرات الثابتة وكنا أكثر توترا، شعرت بذلك في الملعب، ركلة الجزاء والهدف الآخر صعبا الأمر، حاولنا التسجيل لكنها مباراة صعبة وعلينا تخطيها".

وأكمل "إذا نظرت للمباراة، لم يتم تهديد مرمانا قبل الهدف الأول، سنحت لنا الفرص وإذا سجلنا في البداية كانت ستكون مباراة مختلفة، أردنا التسجيل لكننا كنا متوترين وعلينا محاربة ذلك".

وأردف "بعد ركلة الجزاء سيطرنا على اللقاء بشكل أفضل لأننا كنا نعلم أن الظروف صعبة للغاية، وكان علينا أن نتحكم بشكل أفضل في هذا التوقيت".

وأتم "علينا أن نركز على عملنا وليس على ما نشعر به في الملعب، هذه الطريقة الوحيدة التي يعرف بها كيف يركز اللاعبين، سنعاني مجددا وسنحاول الفوز، سنفعل ذلك حتى النهاية".

ماذا يحدث في مانشستر ؟😱 بورنموث يضيف الهدف الثالث في شباك الشياطين الحمر#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #مانشستر_يونايتد_بورنموث pic.twitter.com/dP8bCj0RSF — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 22, 2024

سجل ثلاثية بورنموث كل من ديان هويسين وجاستن كلويفرت وأنتوني سيمينيو.

وحقق بورنموث انتصارا جديدا على الكبار هذا الموسم في الدوري، بالفوز على مانشستر سيتي وأرسنال وتوتنام وأخيرا يونايتد.

ويعد ذلك ثالث فوز على التوالي لبورنموث خارج أرضه في الدوري هذا الموسم، فيما تكبد مانشستر يونايتد الخسارة الرابعة على ملعبه أولد ترافورد محليا هذا الموسم.

ولأول مرة يدخل مانشستر يونايتد مرحلة الأعياد في النصف الثاني من جدول الترتيب للدوري الإنجليزي.

وارتقى بورنموث للمركز الخامس برصيد 28 نقطة من 17 مباراة، فيما توقف رصيد مانشستر يونايتد عند 22 نقطة في المركز الـ 13.