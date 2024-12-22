بعبع الكبار.. بورنموث يضيف مانشستر يونايتد لقائمة ضحاياه بثلاثية

الأحد، 22 ديسمبر 2024 - 18:01

كتب : إسلام أحمد

ديان هويسين - بورنموث - مانشستر يونايتد

أسقط بورنموث مستضيفه مانشستر يونايتد بنتيجة 3-0 على ملعب أولد ترافورد في الجولة 17 من الدوري الإنجليزي.

سجل ثلاثية بورنموث كل من ديان هويسين وجاستن كلويفرت وأنتوني سيمينيو.

وحقق بورنموث انتصارا جديدا على الكبار هذا الموسم في الدوري، بالفوز على مانشستر سيتي وأرسنال وتوتنام وأخيرا يونايتد.

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ويعد ذلك ثالث فوز على التوالي لبورنموث خارج أرضه في الدوري هذا الموسم، فيما تكبد مانشستر يونايتد الخسارة الرابعة على ملعبه أولد ترافورد محليا هذا الموسم.

ولأول مرة يدخل مانشستر يونايتد مرحلة الأعياد في النصف الثاني من جدول الترتيب للدوري الإنجليزي.

وارتقى بورنموث للمركز الخامس برصيد 28 نقطة من 17 مباراة، فيما توقف رصيد مانشستر يونايتد عند 22 نقطة في المركز الـ 13.

وصف المباراة

بدأ مانشستر يونايتد اللقاء مهاجما بتسديدة أرضية قوية من أماد ديالو من داخل منطقة الجزاء تصدى لها كيبا.

وفي الدقيقة 18 أطلق برونو فيرنانديز تسديدة قوية تصدى لها الحارس.

وتقدم الضيوف برأسية ديان هويسين في الدقيقة 29 كاتبا التقدم بالهدف الأول لبورنموث.

وتألق أونانا في الدقيقة 31 ومنع تصويبة قوية وشتتها الدفاع بعيدا عن المرمى.

وفي الدقيقة 42 كاد هويسين أن يسجل هدفا ذاتيا من ركنية نفذها برونو فيرنانديز لكن الكرة مرت بجوار القائم.

وسدد برونو مجددا كرة قوية مرت بجوار القائم في الدقيقة 44.

شوط أول انتهى بهدف وحيد لكن النتيجة تضاعفت في الثاني، وشارك ليني يورو بدلا من تيريل مالاسيا في بدايته.

وفي الدقيقة 55 شارك راسموس هويلوند وأليخاندرو جارناتشو بدلا من زيركزي وأوجارتي في محاولة لتنشيط أداء الفريق.

وفي الدقيقة 60 تسبب نصير مزراوي في ركلة جزاء بعد عرقلة جاستن كلويفرت، وانبرى الهولندي للركلة في مواجهة أونانا وعزز النتيجة لـ 2-0.

وبعد دقيقتين فقط أضاف سيمينيو الهدف الثالث بتسديدة أرضية من داخل منطقة بعد عرضية دانجو واتارا.

وأهدر جارناتشو انفرادا في الدقيقة 65 بتسديدة أرضية تصدى لها كيبا بسهولة.

تواصل ضغط الشياطين الحمر لكن دون أي خطورة مع تراجع الضيوف أكثر.

وفي الدقيقة 90+1 أهدر ليني يورو فرصة التسجيل في مواجهة كيبا لتنتهي المباراة بفوز بورنموث وتعثر جديد ليونايتد.

مانشستر يونايتد بورنموث الدوري الإنجليزي
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