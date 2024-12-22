انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (6)-(1) بلوزداد.. نهاية المباراة بفوز الأحمر
الأحد، 22 ديسمبر 2024 - 17:48
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد الجزائري في مجموعات دوري أبطال إفريقيا.
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نهاية المباراة بفوز الأحمر بسداسية مقابل هدف
ق 90: جوووووول إمام والسادس
ق 87: جوووووووول الخامس بيرسي تاو
ق 84: جوووووول وسام والثالث الهاتريك والرابع للأهلي
ق 80: نزول كريم الدبيس وكوكا بدلا من الشحات والسولية
ق 76: الشناوي يتألق أمام ركنية
ق 59: تسديدة قوية من حسين الشحات والحارس يتصدى أمامه على مرتين
ق 56: جوووووول الثالث حسين الشحات
ق 52: جووووول وسام أبو علي والثاني
نزول إمام عاشور بدلا من خالد عبد الفتاح
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بالتعادل 1-1
ق 45+3: جوووووول وسام أبو علي والتعادل
ق 45: تسديدة من مروان عطية تمر جوار القائم
ق 42: نزول بيرسي تاو بدلا من رضا سليم
ق 35: فرصة من وسام بتسديدة بالقدم اليسرى في منتصف المرمى
ق 20: هدف أول لشباب بلوزداد
ق 2: الشحات يهدر مبكرا
انطلاق المباراة