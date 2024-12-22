انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (6)-(1) بلوزداد.. نهاية المباراة بفوز الأحمر

أرقام في الجول - ماذا قدم أشرف داري في أول مشاركة كاملة له مع الأهلي

منافس بيراميدز - الركنيات تقود الإفريقي للتعادل مع الترجي في الدوري التونسي

مؤتمر كولر: الاحترام يجب أن يكون متبادلا.. والجماهير يحق لها الغضب ولكن

طبيب الأهلي يوضح التشخيص المبدئي لإصابة رضا سليم

العاشر.. وسام أبو علي يبصم على هاتريك لـ الأهلي قاريا

مدرب بلوزداد: مباراة الأهلي هي الأسوأ لي.. ودفاع فريقي فعل ما لم يفعله هجوم الخصم

وسام أبو علي: لم نكن نفكر في كأس إنتركونتيننتال.. وعزمنا على تحقيق الفوز بأي طريقة

هاتريك وسام أبو علي يزين فوز الأهلي بسداسية على شباب بلوزداد