تشكيل ليفربول – محمد صلاح يقود الهجوم.. وسون أساسي مع توتنام

الأحد، 22 ديسمبر 2024 - 17:35

كتب : FilGoal

يقود محمد صلاح هجوم فريقه ليفربول في مواجهة توتنام بالدوري الإنجليزي.

ويلعب ليفربول ضد توتنام في الجولة 17 من الدوري، في المباراة التي تقام على ملعب توتنام.

وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

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المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: ترينت ألكساندر أرنولد – فيرجيل فان دايك – جو جوميز – أندرو روبيرتسون

الوسط: دومينيك سوبوسلاي – أليكسيس ماك أليستر – ريان جرافينبيرخ

الهجوم: محمد صلاح – كودي جاكبو – لويس دياز

بينما جاء تشكيل توتنام كالآتي:

المرمى: فورستير

الدفاع: بيدرو بورو - رادو دراجوسين – أرتشي جراي – دجيد سبينس

الوسط: بابي سار – يفيس بيسوما – جيمس ماديسون

الهجوم: ديان كولوسيفسكي – دومينيك سولانكي – سون هيونج مين

ويحتل ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 36 نقطة، ويأتي توتنام في المركز الـ11 برصيد 23 نقطة.

محمد صلاح ليفربول توتنام الدوري الإنجليزي
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