تشكيل ليفربول – محمد صلاح يقود الهجوم.. وسون أساسي مع توتنام
الأحد، 22 ديسمبر 2024 - 17:35
كتب : FilGoal
يقود محمد صلاح هجوم فريقه ليفربول في مواجهة توتنام بالدوري الإنجليزي.
محمد صلاح
النادي : ليفربول
ويلعب ليفربول ضد توتنام في الجولة 17 من الدوري، في المباراة التي تقام على ملعب توتنام.
وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:
المرمى: أليسون بيكر
الدفاع: ترينت ألكساندر أرنولد – فيرجيل فان دايك – جو جوميز – أندرو روبيرتسون
الوسط: دومينيك سوبوسلاي – أليكسيس ماك أليستر – ريان جرافينبيرخ
الهجوم: محمد صلاح – كودي جاكبو – لويس دياز
بينما جاء تشكيل توتنام كالآتي:
المرمى: فورستير
الدفاع: بيدرو بورو - رادو دراجوسين – أرتشي جراي – دجيد سبينس
الوسط: بابي سار – يفيس بيسوما – جيمس ماديسون
الهجوم: ديان كولوسيفسكي – دومينيك سولانكي – سون هيونج مين
ويحتل ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 36 نقطة، ويأتي توتنام في المركز الـ11 برصيد 23 نقطة.
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