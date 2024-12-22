مصدر يكشف لـ في الجول: أزمة تهدد إقامة لقاء الأهلي وبلوزداد.. والحل يقترب

الأحد، 22 ديسمبر 2024 - 17:07

كتب : أحمد الخولي

استاد القاهرة الدولي

أزمة قد تهدد إقامة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد بعد قليل على استاد القاهرة، لكنها قاربت على الانتهاء.

قال مصدر من استاد القاهرة لـFilGoal.com: "حدثت مشكلة في نظام تشغيل كاميرات المراقبة في استاد القاهرة أمس السبت، ولكن تم حلها والأمور تسير بشكل طبيعي حاليا".

المصدر أضاف "مراقب المباراة طلب الدخول إلى غرفة المراقبة لمعاينة الموقف، لكننا لا يمكننا السماح له بالدخول إلا في حضور مسؤولي وزارة الإنتاج الحربي".

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وأتم "لقد استعجلناهعم وسيحضورن والمشكلة ستنتهي والمباراة ستقام بشكل طبيعي".

وكان FilGoal.com قد علم بأن مراقب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد، قد هدد بعدم إقامة المباراة بسبب رفض دخوله غرفة التحكم في الكاميرات، لكن الأمور في طريقها للحل الآن.

ويلتقي الأهلي مع شباب بلوزداد بعد قليل على استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط من مباراتين، فيما يتصدر أورلاندو بايرتس المجموعة برصيد 5 نقاط من 3 مباريات، ويحل شباب بلوزداد في المركز الثالث برصيد 3 نقاط من مباراتين.

الأهلي دوري أبطال إفريقيا شباب بلوزداد
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