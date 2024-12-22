تشكيل بلوزداد - محيوص ومايو يقودان الهجوم ضد الأهلي
الأحد، 22 ديسمبر 2024 - 16:57
كتب : FilGoal
أعلن عبد القادر عمراني المدير الفني لفريق شباب بلوزداد الجزائري تشكيل الفريق لمواجهة الأهلي في الجولة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا.
ويلتقي الأهلي مع شباب بلوزداد على استاد القاهرة في السادسة مساءً.
ويقود كل من أيمن محيوص والجنوب إفريقي خانيسا مايو هجوم بلوزداد، في غياب إسلام سليماني.
وجاء تشكيل شباب بلوزداد
حراسة المرمى: مصطفى زغبة
الدفاع: حسين بن عيادة - شعيب قداد – معاذ حداد –كاشف محمد
الوسط: عبد الرؤوف بن غيث – حسين سالمي - جاك مبي - عبد الرحمن مزيان
الهجوم: أيمن محيوص – خانيسا مايو
ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط من مباراتين، فيما يتصدر أورلاندو بايرتس المجموعة برصيد 5 نقاط من 3 مباريات، ويحل شباب بلوزداد في المركز الثالث برصيد 3 نقاط من مباراتين.
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