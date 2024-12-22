تشكيل الأهلي – داري أساسي لأول مرة ضد بلوزداد.. ورضا يجاور وسام في الهجوم

الأحد، 22 ديسمبر 2024 - 16:49

كتب : FilGoal

الأهلي - باتشوكا - كأس إنتركونتينينتال

يبدأ أشرف داري كأساسي مع الأهلي لأول مرة ضد شباب بلوزداد، فيما يقود رضا سليم الهجوم بجانب وسام أبو علي.

أعلن مارسيل كولر مدرب الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة شباب بلوزداد بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

تشكيل الأهلي شهد البدء بـ أشرف داري قلب الدفاع المغربي كأساسي لأول مرة منذ قدومه وعلى حساب ياسر إبراهيم.

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من جهة أخرى، يقود وسام أبو علي الهجوم بجانب حسين الشحات، ورضا سليم، فيما يلعب خالد عبد الفتاح كظهير أيمن

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حارس: محمد الشناوي.

الدفاع: خالد عبد الفتاح – أشرف داري – رامي ربيعة – يحيى عطية الله.

الوسط: عمرو السولية - أكرم توفيق - مروان عطية.

الهجوم: حسين الشحات – وسام أبو علي – رضا سليم.

من جهة أخرى، يتواجد إمام عاشور، وكهربا على مقاعد البدلاء.

وجاءت دكة بدلاء الأهلي كالتالي:

حارس: مصطفى شوبير.

الدفاع: ياسر إبراهيم - كريم الدبيس.

الوسط: محمد مجدي "أفشة" - إمام عاشور - عمر الساعي - أحمد نبيل "كوكا"

الهجوم: محمود عبد المنعم "كهربا" - بيرسي تاو.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط من مباراتين، فيما يتصدر أورلاندو بايرتس المجموعة برصيد 5 نقاط من 3 مباريات، ويحل شباب بلوزداد في المركز الثالث برصيد 3 نقاط من مباراتين.

الأهلي دوري أبطال إفريقيا أشرف داري شباب بلوزداد
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