انتهت الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد (0)-(3) بورنموث.. سقوط الشياطين

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مانشستر يونايتد ضد بورنموث في الجولة 17 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الـ13 برصيد 22 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

بينما يأتي بورنموث في المركز الثامن برصيد 25 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــا.

--

انتهت

ق 90+1: فرصة تضيع بغرابة لمانشستر يونايتد

ق 65: جارناتشو ينفرد ويسدد كرة أرضية يتصدى لها الحارس.

ق 63: جوووووول الثااااالث.. سيمينيو يسدد كرة أرضية قوية في الشباك بعد عرضية من الجهة اليسرى.

ق 61: جوووووول الثااااني.. كلويفرت يسجل من ركلة جزاء

ق 59: ركلة جزاااء على نصير مزراوي بعد عرقلة جاستن كلويفرت

ق 46: مشاركة ليني يورو

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 44: برونو يسدد كرة قوية تمر بجوار القائم

ق 42: هويسين كاد أن يسجل هدفا في مرماه لكن كرته مرت بجوار القائم

ق 31: أونانا يتألق ويتصدى لتسديدة أرضية قوية

ق 29: جوووول.. هويسين يتقدم برأسية بالهدف الأول لبورنموث

ق 18: تصويبة قوية من برونو يتصدى لها الحارس بسهولة.

ق 6: تسديدة أرضية قوية من أماد من داخل منطقة الجزاء يتصدى لها الحارس.

بداية اللقاء