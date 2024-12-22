انتهت الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد (0)-(3) بورنموث.. سقوط الشياطين

الأحد، 22 ديسمبر 2024 - 15:53

كتب : FilGoal

مانويل أوجارتي - مانشستر يونايتد - بورنموث

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مانشستر يونايتد ضد بورنموث في الجولة 17 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الـ13 برصيد 22 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

بينما يأتي بورنموث في المركز الثامن برصيد 25 نقطة.

أخبار متعلقة:
أموريم يتحدث عن استبعاد راشفورد للمباراة الثالثة على التوالي تشكيل يونايتد - زيركزي يقود الهجوم أمام بورنموث.. واستمرار استبعاد راشفورد تقارير: استبعاد راشفورد من لقاء بورنموث

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــا.

--

انتهت

ق 90+1: فرصة تضيع بغرابة لمانشستر يونايتد

ق 65: جارناتشو ينفرد ويسدد كرة أرضية يتصدى لها الحارس.

ق 63: جوووووول الثااااالث.. سيمينيو يسدد كرة أرضية قوية في الشباك بعد عرضية من الجهة اليسرى.

ق 61: جوووووول الثااااني.. كلويفرت يسجل من ركلة جزاء

ق 59: ركلة جزاااء على نصير مزراوي بعد عرقلة جاستن كلويفرت

ق 46: مشاركة ليني يورو

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 44: برونو يسدد كرة قوية تمر بجوار القائم

ق 42: هويسين كاد أن يسجل هدفا في مرماه لكن كرته مرت بجوار القائم

ق 31: أونانا يتألق ويتصدى لتسديدة أرضية قوية

ق 29: جوووول.. هويسين يتقدم برأسية بالهدف الأول لبورنموث

ق 18: تصويبة قوية من برونو يتصدى لها الحارس بسهولة.

ق 6: تسديدة أرضية قوية من أماد من داخل منطقة الجزاء يتصدى لها الحارس.

بداية اللقاء

مانشستر يونايتد بورنموث الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
صلاح: تلقينا 3 أهداف وهذا غير مقبول.. ورأينا كيف عانى سيتي أمام توتنام ماريسكا: سعيد بالتعادل ضد إيفرتون أكثر من الفوز على برينتفورد بعد تدمير توتنام.. صلاح ضد خماسي إنجلترا الكبير = 83 مساهمة تهديفية صلاح يبهر بـ 4.. ليفربول يلتهم توتنام بسداسية قبل الاحتفال بأعياد الميلاد الأول في تاريخ الدوري الإنجليزي.. رقم قياسي جديد لـ صلاح قبل أعياد الميلاد مدرب بورنموث: لم نلعب بأداء مذهل ضد مانشستر يونايتد.. والمباراة صعبة رغم النتيجة أموريم: عانينا مجددا في الكرات الثابتة وكنا أكثر توترا.. وسنعاني مجددا وسنحاول الفوز انتهت الدوري الإنجليزي - توتنام (3)-(6) ليفربول.. فوز ساحق للحمر
أخر الأخبار
العاشر.. وسام أبو علي يبصم على هاتريك لـ الأهلي قاريا دقيقة | الكرة الإفريقية
صلاح: تلقينا 3 أهداف وهذا غير مقبول.. ورأينا كيف عانى سيتي أمام توتنام 4 دقيقة | المحترفون
ماريسكا: سعيد بالتعادل ضد إيفرتون أكثر من الفوز على برينتفورد 23 دقيقة | الكرة الأوروبية
بعد تدمير توتنام.. صلاح ضد خماسي إنجلترا الكبير = 83 مساهمة تهديفية 36 دقيقة | المحترفون
مدرب بلوزداد: مباراة الأهلي هي الأسوأ لي.. ودفاع فريقي فعل ما لم يفعله هجوم الخصم 37 دقيقة | الكرة الإفريقية
وسام أبو علي: لم نكن نفكر في كأس إنتركونتيننتال.. وعزمنا على تحقيق الفوز بأي طريقة 43 دقيقة | الكرة المصرية
صلاح يبهر بـ 4.. ليفربول يلتهم توتنام بسداسية قبل الاحتفال بأعياد الميلاد 44 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كأس الخليج – أيمن حسين يقود العراق للفوز على اليمن 59 دقيقة | آسيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يوضح حقيقة إصابة عمر كمال في بيان رسمي 2 الشرق الأوسط: الفتح يحسم أولى صفقاته الشتوية مقابل 6 ملايين يورو سنويا 3 ملف جميع جوائز كاف - لوكمان الأفضل.. وصلاح على رأس تشكيل العام 4 الأهلي يضم حمدي فتحي على سبيل الإعارة قبل كأس العالم للأندية