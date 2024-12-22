اننتهت الدوري الإنجليزي - إيفرتون (0)-(0) تشيلسي

الأحد، 22 ديسمبر 2024 - 15:50

كتب : FilGoal

نيكولاس جاكسون - ليستر سيتي ضد تشيلسي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة إيفرتون ضد تشيلسي في الجولة 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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انتهت

ق 76: إنقاذ رائع من أدارابيويو مدافع تشيلسي من داخل الـ6 ياردات بعد تسديدة من مهاجم إيفرتون.

ق 50: تألق روبرت سانشيز في تصديه لتسديدة خطيرة من جاك هاريسون من داخل منطقة الجزاء.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق30. نيكولاس جاكسون يهدر من جديد أمام المرمى برأسية في القائم.

ق25. نيكولاس جاكسون يهدر فرصة الهدف الأول أمام المرمى.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

تشيلسي إيفرتون الدوري الإنجليزي الممتاز
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