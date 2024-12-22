تشكيل تشيلسي - بالمر وسانشو يقودان الهجوم ضد إيفرتون

الأحد، 22 ديسمبر 2024 - 15:02

كتب : FilGoal

كول بالمر - تشيلسي

أعلن إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد إيفرتون.

ويلتقي تشيلسي مع إيفرتون على ملعب جوديسون بارك في الجولة 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويقود جادون سانشو وكول بالمر هجوم تشيلسي في المباراة.

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وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: روبرت سانشيز.

الدفاع: مالو جوستو – توسين أدارابيويو – أليكس ديساسي – ليفي كولويل.

الوسط: مويسيس كايسيدو - إنزو فيرنانديز.

أمامهما: بيدرو نيتو – كول بالمر – جادون سانشو.

الهجوم: نيكولاس جاكسون.

ويحتل تشيلسي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة وبفارق نقطتين عن ليفربول صاحب الصدارة والذي لعب مباراة أقل، بينما يحتل إيفرتون المركز الـ 16 برصيد 15 نقطة.

تشيلسي الدوري الإنجليزي الممتاز
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