تقارير: استبعاد راشفورد من لقاء بورنموث

يبدو أن روبن أموريم المدير الفني لـ مانشستر يونايتد واصل استبعاد ماركوس راشفورد عن صفوف اللفريق مرة أخرى.

وذكر موقع مانشستر وورلد أن القائمة التي ذهبت لخوض مباراة بورنموث يوم الأحد لم يتواجد فيها راشفورد وماتياس دي ليخت.

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة منافسه بورنموث في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 17 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي في الرابعة مساء.

وغاب راشفورد عن مباراة مانشستر سيتي ولقاء توتنام لأسباب انضباطية.

وعاد الدولي الإنجليزي لتدريبات يونايتد بعدما استبعد من لقاء دربي مانشستر لكنه لم يلعب ضد توتنام في كأس رابطة المحترفين.

وذلك عكس زميله أليخاندرو جاراناتشو الذي عاد في لقاء توتنام بعد استبعاده رفقة راشفورد في دربي مانشستر.

وقال المدرب البرتغالي خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء بورنموث: "ماركوس راشفورد سيكون متاحا بالطبع ضد بورنموث".

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الـ13 برصيد 22 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

بينما يأتي بورنموث في المركز الثامن برصيد 25 نقطة.