خبر في الجول – الإسماعيلي يقرر تعديل عقد عبد الكريم مصطفى

قرر الإسماعيلي تعديل عقد لاعبه عبد الكريم مصطفى بعد المستوى الذي ظهر به خلال الفترة الماضية.

وعلم FilGoal.com أن إدارة الإسماعيلي ستعقد جلسة مع الظهير الأيسر خلال الفترة المقبلة للاتفاق معه حول تفاصيل مادية جديدة بسبب ظهوره بشكل مميز خلال الفترة الماضية.

ويحصل اللاعب على راتب صغير منذ انضمامه لمصر للمقاصة خلال الموسم الماضي.

صاحب الـ 21 عاما انضم للإسماعيلي في شهر يناير الماضي قادما من مصر للمقاصة.

وشارك مصطفى في الـ 5 مباريات الأولى للإسماعيلي في الدوري هذا الموسم.

وتعادل الإسماعيلي مع بيراميدز بهدف لكل فريق في مباراة أقيمت على ملعب الإسماعيلية.

وحصل الإسماعيلي على 5 نقاط من أول 5 مباريات بالدوري بفوز وتعادلين وهزيمتين.