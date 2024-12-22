رقم غير مسبوق ينتظر صلاح أمام توتنام

الأحد، 22 ديسمبر 2024 - 11:32

كتب : FilGoal

ليفربول - توتنام - محمد صلاح

يبحث محمد صلاح نجم ليفربول عن كتابة صفحة جديدة في تاريخ ناديه حين يواجه توننام يوم الأحد.

ويحل ليفربول ضيفا على وتوتنام ضمن الجولة 17 من الدوري الإنجليزي.

لو صنع محمد صلاح هدفا أمام توتنام اليوم سيصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل 10 أهداف أو أكثر، ويصنع 10 أهداف أو أكثر قبل فترة أعياد الميلاد.

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حتى الآن سجل 13 هدفا في الدوري الإنجليزي وصنع 9.

وفي حالة نجاح قائد منتخب مصر في هز شباك توتنام سيرتقي للمركز الرابع في قائمة هدافي ليفربول عبر التاريخ، ليتساوى مع بيلي ليدل برصيد 228 هدفا.

صلاح أسهم في 22 من أهداف ليفربول الـ31 في الدوري الإنجليزي هذا الموسم (بنسبة 71%)، وهي أعلى نسبة لأي لاعب في أي فريق بالمسابقة.

علما بأن الدوري المصري أسهم في 11 هدفا بالمباريات الـ14 الأخيرة له ضد توتنام في الدوري الإنجليزي، إذ سجل 9 أهداف وصنع 2.

يذكر أن صلاح هو الهداف التاريخي لليفربول أمام توتنام بالدوري الإنجليزي، فقد سجل 9 أهداف مقابل 8 أهداف لكل من روجر هانت وكيني دالجليش وإيان راش.

بشكل عام، وصل رصيد صلاح من الأهداف هذا الموسم في مختلف المسابقات إلى 16 هدفا، بينما صنع 13.

ويعيش نجم بازل السابق موسمه الثامن بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 372 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 227 هدفا وصنع 100 هدف.

وتوج بـ8 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

محمد صلاح ليفربول توتنام
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