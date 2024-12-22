فليك: فخور بالأداء ضد أتليتكو مدريد.. وسنقاتل للفوز في كل مباراة

شدد هانس فليك مدرب برشلونة على سعادته بأداء فريقه ضد أتليتكو مدريد رغم الهزيمة التي تعرض لها.

وخسر برشلونة من أتليتكو مدريد بهدفين مقابل هدف على ملعب مونتجويك بالجولة 18 من الدوري الإسباني.

وقال فليك خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "لعبنا ضد فريق استغل فرصه ولكن أعتقد أننا قدمنا مباراة رائعة من حيث الأداء خاصة في الشوط الأول وحصلنا على العديد من الفرص وهذا هو الأسلوب الذي أريد أن يلعب به فريقي، أنا فخور جدا ولكن بنفس الوقت أشعر بالحزن بسبب النتيجة".

وواصل "أتليتكو مدريد يتمتع بالخبرة وكانوا ينتظرون تلك اللحظة وكان هذا كافيا بالنسبة له ومع ذلك فإن الطريقة التي لعبنا بها كانت رائعة وسعيد أيضا بأداء بيدري وكذلك جافي الذي أظهر شغفه خلال المباراة".

وأكمل "أحترم الطريقة التي لعبنا بها ولكن علينا أن نتمتع بزكاء أكبر، بالنسبة لي هذه هي الطريقة المناسبة وكل شخص بإمكانه أن يرى الجودة التي أظهرناها لكن في النهاية الفوز هو الأهم وخسارة 9 نقاط على أرضنا أمر غير طبيعي وعلينا العمل على ذلك".

وتابع "بيدري محترف للغاية، يتدرب بشكل جيد ويعتني بجسده ويخضع دائما لتدريبات وعلاجات خاصة ومن الرائع أن نراه في هذا المستوى، عمره 20 فقط وهو على الطريق الصحيح".

وشدد "نلعب جميع المباريات من أجل الفوز وإذا لم ترغب في الفوز يمكنك التوقف عن ممارسة كرة القدم، المباريات التي خسرناها أصبحت من الماضي وعلينا التركيز على المباريات المقبلة ونشعر بالحزن ولكن الحياة يجب أن تستمر، سنحتفل بعيد الميلاد وبعد ذلك سنبدأ التدريب يوم 29 وسنركز على ما يمكننا القيام به في النصف الثاني من الموسم".

وأكمل "بالنسبة لي آخر مباراتين كانا سيئين للغاية، لم أواجه شيء مثل ذلك من قبل ولا أريد تكراره أبدا والمشكلة كانت في عدم تواجدي على الأرض مع الفريق كان الآمر مروعا بالنسبة لي وأعتقد أن ما حدث لم يكن عادلا".

وأردف "لا يمكنني تغيير ما حدث، نحن الآن في هذا الوضع، الفرق الأخرى يجب أن تلعب ونحن علينا الانتظار لكن يمكنني أن أعدكم بأننا سنقاتل من أجل كل نقطة وسنسعى للفوز في كل مباراة".

وأضاف "اللعب لبرشلونة شيء مميز وكل لاعب هنا مستعد لذلك ويريد أن يثبت أننا الأفضل وسنحقق نجاحا أكبر مما فعلناه في المباريات السابقة".

وأتم "وظيفتي ووظيفة المدربين بشكل عام هي منح الثقة للاعبين وليس فقط للأساسيين بل أيضا للبدلاء، في بايرن ميونيخ كان لدي مجموعة مختلفة من اللاعبين مع العديد من أصحاب الخبرة ولكن الآن في برشلونة أنا سعيد بالفريق الذي نملكه من الشباب والذي يتمتع بإمكانيات رائعة وقد أظهر ذلك ضد أتليتكو مدريد".

وتوقف رصيد برشلونة عند النقطة 38 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق 3 نقاط عن أتليتكو مدريد صاحب الصدارة ونقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثالث والذي سيلعب ضد إشبيلية مساء اليوم.