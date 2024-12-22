حمد إبراهيم: عودة عمر الساعي؟ هذا ما قلته له حين انتقل إلى الأهلي

الأحد، 22 ديسمبر 2024 - 02:13

كتب : FilGoal

جلسة تصوير الأهلي لكأس إنتركونتيننتال - عمر الساعي

أبدى حمد إبراهيم المدير الفني لفريق الإسماعيلي اعتقاده بغياب التوفيق عن لاعبيه أمام بيراميدز بعد التعادل بينهما في الجولة الخامسة من الدوري.

وقال إبراهيم في تصريحاته لقناة صدى البلد: "حزين لتلقينا بعض الأهداف السهلة وأتمنى المزيد من الرغبة لدى اللاعبين في تحقيق الفوز لأنه سيشكل فارقا كبيرا معنا".

وأضاف "كانت لدينا الفرص لإنهاء المباراة في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني قررنا ترك الكرة لبيراميدز واستغلال المرتدات ولكن التوفيق لم يكن حليفنا".

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وعن مواجهة عبد الرحمن مجدي لاعب الدراويش السابق بعد انتقاله إلى بيراميدز قال: "عبد الرحمن ابننا وقدم الكثير للنادي وهذه كرة القدم في النهاية".

وعن إمكانية عودة عمر الساعي من الأهلي قال: "أتمنى له التوفيق مع الأهلي ولو لم تكن لديه الفرصة مع الأهلي فهو ولدنا في النهاية".

وأوضح "قلت له إنه يجب أن يتمسك بالفرصة ويتحمل كل شيء لأنه يجب أن يبذل جهدا مضاعفا للحصول على الفرصة في فريق كبير مثل الأهلي".

وأنهى الإسماعيلي مواجهته ضد بيراميدز بالتعادل 1-1 في الجولة 5 من الدوري المصري.

تقدم الدراويش بهدف مروان حمدي، فيما سجل أسامة جلال التعادل للسماوي.

ويعد ذلك أول تعادل بين الفريقين منذ 2021، حيث التقيا منذ ذلك الحين في 6 مباريات فاز بيراميدز في فيها.

وللمباراة الثانية على التوالي لا يفوز بيراميدز بعدما خسر في الجولة السابقة من المصري 1-0.

وعاد بيراميدز للمركز الرابع برصيد 8 نقاط بالتساوي مع زد وسيراميكا كليوباترا والاتحاد.

فيما أصبح الإسماعيلي في المركز الثالث عشر برصيد 5 نقاط.

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