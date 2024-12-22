جيسوس: أعرف كيف أسجل الأهداف.. والخصوم يخافون من ركنيات أرسنال

عبر جابريال جيسوس مهاجم أرسنال عن سعادته للعودة لتسجيل الأهداف من جديد ومساعدة فريقه في تحقيق الفوز.

جابريل جيسوس النادي : أرسنال أرسنال

واستعاد أرسنال الانتصارات في الدوري الإنجليزي وفاز على كريستال بالاس بخماسية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 17 من المسابقة والتي أقيمت بملعب سيلهريست بارك.

وتألق جابريال جيسوس مهاجم أرسنال بعدما شارك كأساسي بعد فترة طويلة من اللعب دقائق قليلة كبديل، وسجل هدفين في فوز فريقه.

وقال جيسوس بعد الفوز على كريستال بالاس: "شعور رائع أن تسجل وتساهم في فوز الفريق، ولكن بدون مشاركة زملائك في اللعب فإن الأمر سيكون مستحيلا، لعبنا بشكل جيد للغاية وسيطرنا على اللعب بشكل لا يصدق".

وأضاف "في وقت ما شعرت بضغط كبير بسبب عدم تسجيل الأهداف في الدوري الإنجليزي لكنني لم أشك أبدا في جودتي أو قدرتي على التسجيل، ويجب عندما تمر بلحظات سيئة أن تحافظ على قوة عقلك وهذا ما حاولت فعله".

وأكمل "أتمنى الاستمرار في تسجيل الأهداف وإذا تمكنت من وضع نفسي في تمركز جيد لإنهاء الهجمة فسوف تكون لدي فرصة جيدة لتسجيل المزيد من الأهداف لأنني أعرف كيف أسجل".

وأردف "في بعض الأحيان أغير من مكاني في الملعب ولكن هذه المرة كنت في المكان المناسب للتسجيل".

وأتم تصريحاته "عندما ترى لاعبينا طوال القامة داخل منطقة الجزاء في الركلات الركنية فيمكنهم التسجيل وأعتقد أن خصومنا يشعرون بالقلق بعض الشيء من هذه الركلات، ومن الجيد أن يكون لديك طريقة مختلفة لتسجيل الأهداف".

وحقق أرسنال الفوز بعدما تعادل في مباراتين متتاليتين أمام فولام وإيفرتون.

ورفع أرسنال رصيده إلى النقطة 33 في المركز الثالث بجدول الترتيب، بينما تجمد رصيد كريستال بالاس عند النقطة 16 في المركز الـ15.