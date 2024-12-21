بابافاسيليو: كان لدينا فرص أكثر للفوز على المحلة

يرى نيكوديموس بابافاسيليو المدير الفني لـ الاتحاد السكندري أن فريقه كان له فرص أكثر للفوز على غزل المحلة.

وفرض التعادل السلبي نفسه بين غزل المحلة والاتحاد السكندري في الجولة 5 من الدوري المصري.

وقال المدرب القبرصي لقناة أون تايم سبورتس 2: "تحكمنا وسيطرنا على المباراة في أول نصف ساعة، لكن فقدنا الكرة لمدة 15 دقيقة في نهاية الشوط الأول".

وأكمل "سيطرنا بشكل أفضل في الشوط الثاني، بينما اعتمد غزل المحلة على الكرات الطويلة ولذلك حدثت بعض الخطورة علينا".

وأنهى حديثه قائلا: "أعتقد أن كان لدينا فرص أكثر، خاصة فرصة عمرو جمعة التي كانت محققة للتهديف".

وأقيم اللقاء على استاد غزل المحلة في الظهور الأول لشوقي غريب مدربا لزعيم الفلاحين في الدوري المصري.

ويعد ذلك التعادل السلبي رقم 12 هذا الموسم في الدوري المصري.

ولأول مرة يتعادل الفريقان سلبيا منذ 2021.

التعادل السلبي رفع رصيد الاتحاد لـ 8 نقاط في المركز السادس، فيما ظل الغزل في المركز الـ 14 برصيد 5 نقاط.