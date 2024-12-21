أرتيتا: نشعر بالقلق تجاه إصابة ساكا

عبر ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال عن شعوره بالقلق تجاه إصابة بوكايو ساكا لاعب فريقه.

بوكايو ساكا النادي : أرسنال أرسنال

واستعاد أرسنال الانتصارات في الدوري الإنجليزي وفاز على كريستال بالاس بخماسية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 17 من المسابقة والتي أقيمت بملعب سيلهريست بارك.

وتلقى أرسنال ضربة قوية بعدما تعرض نجمه بوكايو ساكا للإصابة وغادر الملعب وشارك بدلا منه تروسارد.

وقال أرتيتا عقب المباراة لـ بي بي سي: "نحن قلقون للغاية بشأن ساكا، إصابته عبارة عن تمزق في العضلة الخلفية وعليه أن يخضع لعدة فحوصات لتحديد مدى الإصابة، لقد شعر بالآلام وكان تبديله احترازيا".

وأضاف "إنه أسبوع جيد للغاية ومن الغريب دائما أن تلعب ضد نفس الخصم مرتين في 3 أيام، بدأنا بشكل جيد ثم استقبلنا هدفا وكان رد فعلنا جيد جدا، وتسجيل 5 أهداف خارج الأرض في هذا الدوري ليس بالأمر السهل".

وبسؤاله عن تألق جيسوس قال: "لم يكن لدي أي شك تجاهه وعندما يكون اللاعب في هذا المستوى يجب أن يلعب".

وأكمل "نحن في لحظة جيدة حقا، لم نخسر في 10 مباريات وفزنا بـ5 مباريات من أصل 7 وكنا نستحق الفوز بها جميعا، نحن نتعامل مع الكثير من الأشياء".

وأتم تصريحاته بالحديث عن المنافسة على اللقب قائلا: "لم نصل إلى منتصف الطريق لكننا سنحاول والأمور في أيدينا".

وحقق أرسنال الفوز بعدما تعادل في مباراتين متتاليتين أمام فولام وإيفرتون.

ورفع أرسنال رصيده إلى النقطة 33 في المركز الثالث بجدول الترتيب، بينما تجمد رصيد كريستال بالاس عند النقطة 16 في المركز الـ15.