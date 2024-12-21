مع عودة رائعة وإصابة مقلقة.. أرسنال يستعيد الانتصارات في الدوري بخماسية ضد بالاس

استعاد أرسنال الانتصارات في الدوري الإنجليزي وفاز على كريستال بالاس بخماسية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 17 من المسابقة والتي أقيمت بملعب سيلهريست بارك.

وحقق أرسنال الفوز بعدما تعادل في مباراتين متتاليتين أمام فولام وإيفرتون.

ورفع أرسنال رصيده إلى النقطة 33 في المركز الثالث بجدول الترتيب، بينما تجمد رصيد كريستال بالاس عند النقطة 16 في المركز الـ15.

وتألق جابريال جيسوس مهاجم أرسنال بعدما شارك كأساسي بعد فترة طويلة من اللعب دقائق قليلة كبديل، وسجل هدفين في فوز فريقه.

تقدم أرسنال في الدقيقة 6 عن طريق جيسوس ثم تعادل كريستال بالاس سريعا في الدقيقة 11 بهدف سجله إسماعيلا سار.

وعاد جيسوس ليسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 14 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من توماس بارتي.

وتلقى أرسنال ضربة قوية بعدما تعرض نجمه بوكايو ساكا للإصابة وغادر الملعب وشارك بدلا منه تروسارد.

وأكمل كاي هافرتز ثلاثية أرسنال في الشوط الأول بعد متابعة للكرة من أمام المرمى إثر رأسية من جيسوس.

في الشوط الثاني سجل جابريال مارتينيلي الهدف الرابع لأرسنال في الدقيقة 60 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وجاء الدور على ديكلان رايس الذي شارك كبديل في الشوط الثاني ليكمل خماسية أرسنال في الدقيقة 85 بتسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء.

لتنتهي المباراة بفوز أرسنال بخماسية مقابل هدف.

video:1