في استاد القاهرة.. الأهلي ينهي مرانه الأساسي لمواجهة شباب بلوزداد

السبت، 21 ديسمبر 2024 - 20:49

كتب : FilGoal

مران الأهلي في استاد القاهرة

أنهى الأهلي تدريباته استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي ضد شباب بلوزداد في الجولة الثالثة لمجموعات دوري أبطال إفريقيا غدا الأحد على استاد القاهرةز

وخاض الأهلي مرانه الرئيسي على استاد القاهرة الذي يحتضن المباراة.

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وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة فنية قصيرة مع اللاعبين، للحديث حول عدد من الأمور الفنية قبل انطلاق فقرات المران الجماعي.

وخاض اللاعبون مرانًا بدنيًّا وفنيِّا متنوعًا تحت إشراف مارسيل كولر، الذي اختتم فقرات المران بتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين.

ويمتلك الأهلي 4 نقاط في صدارة المجموعة من الفوز على استاد أبيدجان الإيفواري والتعادل مع أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي الذي يمتلك نفس العدد من النقاط.

بينما خسر بلوزداد على ملعبه من أورلاندو وفاز خارج ملعبه على استاد أبيدجان.

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