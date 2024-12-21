رومانو: رحيل كولو مواني عن باريس سان جيرمان مؤكد في يناير

أصبح رحيل راندال كولو مواني لاعب باريس سان جيرمان عن ناديه مؤكدا في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس، فإن النادي الفرنسي قرر بيع المهاجم الفرنسي في يناير القادم.

وأفاد رومانو أن لويس إنريكي المدير الفني لنادي العاصمة الفرنسية ليس في حاجة لخدماته، بالإضافة إلى زميله ميلان سكرينيار.

وأوضح رومانو أن باريس سان جيرمان سيفرض شروط البيع عندما يتلقى أي عروض.

وانتقل المهاجم البالغ من العمر 26 عاما إلى باريس سان جيرمان في صيف 2023 مقابل 95 مليون يورو من أينتراخت فرانكفورت.

وفي هذا الوقت كان لويس إنريكي قد عين لتدريب الفريق وبالتالي التعاقد مع مواني جاء بموافقته.

وشارك مواني مع باريس خلال الموسم الجاري في 14 مباراة مسجلا هدفين وصنع هدفا واحدا.

ولعب مواني 453 دقيقة مع باريس في الموسم الحالي ويسجل كل 227 دقيقة.

وخرج مواني من قائمة الفريق في المباراتين الماضيتين ضد ليون وموناكو في الدوري الفرنسي.