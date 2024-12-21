انتهت الدوري الإنجليزي – كريستال بالاس (1)-(5) أرسنال.. فوز المدفعجية
السبت، 21 ديسمبر 2024 - 19:18
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة كريستال بالاس ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي.
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نهاية المباراة بفوز أرسنال
ق 84: جوووول رايس والخامس
ق 60: جوووووول مارتينلي والرابع
ق 53: رايا يتألق ويتصدى على مرتين
نهاية الشوط الأول بتقدم أرسنال 3-1
ق 38: جووووول كاي والثالث
ق 24: إصابة ساكا وخروجه
ق 11: جووووووول سار والتعادل
ق 6: جوووووووول جيسوس والأول
انطلاق المباراة
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