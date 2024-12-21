بمشاركة سام مرسي.. هاتريك إيزاك يقود نيوكاسل للفوز على إبسويتش برباعية

قاد ألكساندر أيزاك مهاجم نيوكاسل فريقه للفوز على إبسويتش تاون برباعية دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 17 من الدوري الإنجليزي.

وتألق مهاجم منتخب السويد وسجل 3 أهداف "هاتريك" لفريقه في المباراة أمام إبسويتش تاون.

بينما سجل رابع الأهداف جاكوب ميرفي.

وشارك سام مرسي المحترف المصري وقائد إبسويتش في المباراة كاملة مع فريقه.

الفوز رفع رصيد نيوكاسل إلى النقطة 26 في المركز السابع، وتجمد رصيد إبسويتش عند النقطة 12 في المركز الـ18.

وحصل سام مرسي على إنذار ليتأكد غيابه عن المباراة المقبلة لفريقه ضد أرسنال.

برينتفورد × نوتينجهام فورست

في مباراة أخرى فاز نوتينجهام فورست على مضيفه برينتفورد بثنائية دون رد سجلها كل من أولا أينا وأنتوني إيلانجا.

الفوز رفع رصيد نوتينجهام فورست إلى النقطة 31 في المركز الثالث، وتجمد رصيد بيرنتفورد عند النقطة 23 في المركز الـ12.

وست هام × برايتون

وأخيرا تعادل وست هام يونايتد على ملعبه مع برايتون بهدف لكل فريق.

ليصل وست هام إلى النقطة 20 في المركز الـ14، ويرتفع رصيد برايتون إلى النقطة 25 في المركز التاسع.