سام مرسي يغيب عن لقاء أرسنال
السبت، 21 ديسمبر 2024 - 19:00
كتب : FilGoal
يغيب سام مرسي لاعب وسط إبسويتش تاون عن مواجهة أرسنال المقبلة في الجولة 18 من الدوري الإنجليزي.
سام مرسي
النادي : إبسويتش تاون
ويأتي سبب الغياب لحصوله على 5 بطاقات صفراء منذ انطلاق الموسم.
وتحصل قائد إبسويتش على بطاقة صفراء ضد نيوكاسل في اللقاء المقام حاليا في الدقيقة 65.
وسبق أن حصل سام على بطاقات صفراء ضد مانشستر سيتي وفولام وبرايتون وأستون فيلا من قبل.
وبذلك سيغيب قائد إبسويتش عن لقاء أرسنال المقرر إقامته يوم الجمعة المقبل.
65' 🟨 Morsy.
0-4 | #IPSNEW— IPSWICH TOWN (@IpswichTown) December 21, 2024
يذكر أن سام مرسي حصل على 14 بطاقة صفراء الموسم الماضي خلال 42 مباراة خاضها في دوري الدرجة الأولى.
وخاض سام 16 مباراة بقميص إبسويتش في الدوري الإنجليزي هذا الموسم وغاب عن مباراة واحدة كانت في مواجهة برنتفورد بسبب الإصابة.
وسجل صاحب الـ 33 عاما هدفا وصنع آخر حتى الآن هذا الموسم.
ويحتل إبسويتش المركز الـ 18 -قبل الأخير- برصيد 12 نقطة بفارق نقطتين عن مراكز الأمان.