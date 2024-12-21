سام مرسي يغيب عن لقاء أرسنال

يغيب سام مرسي لاعب وسط إبسويتش تاون عن مواجهة أرسنال المقبلة في الجولة 18 من الدوري الإنجليزي.

ويأتي سبب الغياب لحصوله على 5 بطاقات صفراء منذ انطلاق الموسم.

وتحصل قائد إبسويتش على بطاقة صفراء ضد نيوكاسل في اللقاء المقام حاليا في الدقيقة 65.

وسبق أن حصل سام على بطاقات صفراء ضد مانشستر سيتي وفولام وبرايتون وأستون فيلا من قبل.

وبذلك سيغيب قائد إبسويتش عن لقاء أرسنال المقرر إقامته يوم الجمعة المقبل.

يذكر أن سام مرسي حصل على 14 بطاقة صفراء الموسم الماضي خلال 42 مباراة خاضها في دوري الدرجة الأولى.

وخاض سام 16 مباراة بقميص إبسويتش في الدوري الإنجليزي هذا الموسم وغاب عن مباراة واحدة كانت في مواجهة برنتفورد بسبب الإصابة.

وسجل صاحب الـ 33 عاما هدفا وصنع آخر حتى الآن هذا الموسم.

ويحتل إبسويتش المركز الـ 18 -قبل الأخير- برصيد 12 نقطة بفارق نقطتين عن مراكز الأمان.