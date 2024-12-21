تشكيل أرسنال – جيسوس أساسي أمام كريستال بالاس

دفع ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال بـ جابريال جيسوس في تشكيل فريقه الأساسي لمواجهة كريستال بالاس.

ويلعب أرسنال ضد كريستال بالاس في الجولة 17 من الدوري الإنجليزي، في المباراة التي تقام على ملعب سيلهريست بارك.

وجاء تشكيل أرسنال كالآتي:

المرمى: دافيد رايا

الدفاع: يورين تمبر – جابريال – ويليام ساليبا – لويس سكيلي

الوسط: توماس بارتي – مارتن أوديجارد – كاي هافرتز

الهجوم: جابريال مارتينيلي – جابريال جيسوس – بوكايو ساكا

بينما جاء تشكيل كريستال بالاس كالآتي:

المرمى: دين هيندرسون

الدفاع: ناثان كلاين – كريس ريشتاردز – ماكس لكرواكس – مارك جويهي

الوسط: ويل هيوز – جيفيرسون ليرما – تيريك ميتشيل

الهجوم: إسماعيلا سار – جيان فيليب ماتيتا – كامادا

ويحتل أرسنال المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 30 نقطة، ويأتي كريستال بالاس في المركز الـ15 برصيد 16 نقطة.