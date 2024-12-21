جوارديولا: متي سيحقق سيتي النتائج؟ الأمر يعتمد علينا.. ولا نفكر في أبعد من ذلك

أوضح بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي الإنجليزي أن فريقه سيجد الطريق لعودة النتائج الإيجابية.

وخسر سيتي بنتيجة 2-1 من أستون فيلا في الجولة افتتاح الجولة 17 من الدوري الإنجليزي.

وقال بيب جوارديولا عبر بي بي سي: "لعبنا شوط أول رائع وفي الثاني تراجعنا، لم نكن جيدين، الإيقاع الذي يتغير حسب اللقاء يجعل الأمور صعبة، أهنئ أستون فيلا على الفوز".

وأضاف "متي سيحقق سيتي النتائج؟ يمكن حدوث ذلك أو لا، الأمر يعتمد علينا، الحل في عودة اللاعبين، لدينا لاعب وسط واحد فقط لائق لخوض المباريات، وهذا صعب، سنحاول في المباراة المقبلة، لدينا فرصة أخرى ولا نفكر في أبعد من ذلك".

وواصل "هناك الكثير من الأسباب التي تتسبب في هذه النتائج، نستقبل أهدافا لم نستقبلها من قبل، لا نسجل الأهداف التي سجلناها من قبل، كرة القدم ليست سبب واحدة فقط، هناك الكثير من العوامل الصغيرة".

وأكمل "أستون فيلا يسير بشكل جيد في دوري الأبطال والدوري الإنجليزي كذلك، هذا ملعب صعب، في الموسم الماضي فزنا بلقب الدوري لكننا خسرنا على نفس ملعبهم".

وأتم "علينا أن نفكر بإيجابية وأن نثق بهؤلاء الشباب، بعضهم لده كبرياء ورغبة في العودة، وسنجد الطريق خطوة بخطوة، سواء آجلا أم عاجلا سنجد طريق العودة".

سجل ثنائية أستون فيلا في المباراة كل من مورجن روجرز وجون دوران، بينما أحرز فيل فودين هدف مانشستر سيتي الوحيد.

بتلك الخسارة يكون مانشستر سيتي قد فاز في مباراة واحدة بآخر 12 مباراة بجميع البطولات.