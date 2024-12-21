خسارة جديدة.. مانشستر سيتي يسقط ضد أستون فيلا ويهبط للمركز السادس

في استكمال لسلسلة النتائج المخيبة لمانشستر سيتي، خسر الفريق من أستون فيلا بهدفين مقابل هدف بمباراة أقيمت على ملعب فيلا بارك بالجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل ثنائية أستون فيلا في المباراة كل من مورجن روجرز وجون دوران، بينما أحرز فيل فودين هدف مانشستر سيتي الوحيد.

بتلك الخسارة يكون مانشستر سيتي قد فاز في مباراة واحدة بآخر 12 مباراة بجميع البطولات.

بالفوز ارتفع رصيد أستون فيلا للنقطة 28 في المركز الخامس، بينما توقف رصيد مانشستر سيتي عند النقطة 27 في المركز السادس.

التشكيل

بدأ مانشستر سيتي بثنائي في وسط الملعب مكون من إلكاي جوندوجان وماتيو كوفاسيتش.

🔴 هالاند يقود هجوم مانشستر سيتي لمواجهة أستون فيلا pic.twitter.com/7e99OWw2i6 — FilGoal (@FilGoal) December 21, 2024

أحداث المباراة

كاد أستون فيلا أن يسجل بعد 17 ثانية فقط من بداية المباراة بعد انفراد من دوران ولكن أورتيجا تألق في التصدي.

ومن انفراد آخر بالدقيقة 17 تقدم دوران بالهدف الأول بعدما استغل تمريرة من مورجان روجرز أمام المرمى مباشرة ليضع الكرة بلمسة واحدة في الشباك.

video:1

وأهدر يوشكو جفارديول فرصة التعادل برأسية في الدقيقة 43.

وسجل دوران الهدف الثاني في الدقيقة 50 ولكنه لم يحتسب لوجود حالة تسلل.

ومن جديد سجل أستون فيلا في الدقيقة 64 عن طريق روجرز بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

وقلص فودين الفارق في الدقيقة 93 مستغلا خطأ دفاعي ولكن هدفه لم يكن كافيا لعودة مانشستر سيتي في النتيجة.

وسيلعب مانشستر سيتي مباراته المقبلة ضد إيفرتون يوم الخميس المقبل، بينما يلتقي أستون فيلا مع نيوكاسل.