مؤتمر مدرب بلوزداد: لا أحب التكهنات بالمباريات.. وتاريخ الأهلي يتحدث عنه

شدد عبد القادر عمراني مدرب شباب بلوزداد الجزائري على صعوبة مواجهة فريقه أمام الأهلي.

ويستعد الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد غدا الأحد على استاد القاهرة بالجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وقال عبد القادر عمراني مدرب شباب بلوزداد في مؤتمر صحفي: "لا أحب التكهنات قبل المباريات. سنقدم أفضل ما لدينا للخروج بنتيجة إيجابة أمام الأهلي".

وأضاف "لست أنا من يتحدث عن الأهلي. التاريخ هو من يتحدث عن هذا الفريق العريق".

وأتم "مواجهتنا مع الأهلي دائما متكافئة واليوم كل الفرق أصبحت تعرف قدرات ومفاتيح لعب منافسيها جيدا".

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 4 نقاط بينما شباب بلوزداد في المركز الثالث بـ 3 نقاط.

ويتصدر أورلاندو بايرتس الترتيب برصيد 5 نقاط لكن من خوض 3 جولات حتى الآن، ويتذيل استاد أبيدجان الترتيب بنقطة وحيدة.