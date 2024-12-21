عمر مرموش أساسي في تشكيل فرانكفورت لمواجهة ماينز

السبت، 21 ديسمبر 2024 - 15:46

كتب : FilGoal

عمر مرموش

أعلن دينو توبمولر مدرب آينتراخت فرانكفورت تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد ماينز.

ويلتقي فرانكفورت على ملعبه ضد ماينز في الجولة 15 من الدوري الألماني.

ويشهد التشكيل تواجد عمر مرموش بشكل أساسي مع فرانكفورت.

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وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: كاوا دوس سانتوس

الدفاع: راسموس كريستنسن – روبن كوخ – ناثانيل براون– أرثر ثياتي.

الوسط: أوسكار هويلوند - إلياس سخيري – نامدي كولينز

الهجوم: فارس شايبي -عمر مرموش – هوجو إيكيتيكي.

وشارك مرموش مع فرانكفورت حتى الآن في 23 مباراة وسجل خلالها 18 هدفا وصنع 12 آخرين بجميع البطولات.

فرانكفورت مرموش عمرو مرموش
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