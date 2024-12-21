مؤتمر كولر: أدعو الجماهير للحضور بكثافة ضد بلوزداد.. وتسجيل الأهداف هو مصدر سعادتي

شدد مارسل كولر مدرب الأهلي على أن الفترة الماضية كانت كافية للتحضير من أجل مواجهة شباب بلوزداد.

ويلتقي الأهلي مع شباب بلوزداد غدا الأحد في الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وقال كولر خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "أتمنى حضور الجماهير بشكل كبير خلال مواجهة شباب بلوزداد لأن تلك الفترة تحتاج إلى مساندة الجماهير".

وواصل "سنواجه منافسا قويا وقد تقابلنا مرتين بالموسم الماضي وانتهت المباراتين بالتعادل وهو ما يؤكد أهمية مباراة الغد".

وتابع "استغلال الفرص يحتاج إلى تركيز كبير والعمل على ذلك يحتاج إلى وقت كاف ونعمل بالفعل على ذلك باستمرار خلال التدريبات خاصة وأنها ظاهرة متكررة مثلما حدث ضد باتشوكا".

وأضاف "خلق الفرص أمام المرمى يسعدني ولكن مصدر سعادتي الحقيقي هو استغلالها وتسجيل الأهداف وأتمنى ان يحالفنا الحظ غدا وأن يتم تطبيق جميع الجوانب الفنية التي تدربنا عليها".

وشدد "الفريق والجهاز الفني كانا في حالة حزن عقب مباراة باتشوكا ولكن الفترة ما بين المباراة ومواجهة شباب بلوزداد كانت كافية للتحضير وسنبذل قصارى جهدنا من أجل الفوز وإسعاد الجماهير".

وأتم "أتفهم حالة الحزن التي يشعر بها أي لاعب عند استبداله ولكن كمدرب أنا أعمل من أجل مصلحة الفريق والأمر الإيجابي هو تعامل اللاعبين ومدى جديتهم في بذل المزيد من الجهد للعودة للتواجد في التشكيل".

وفاز الأهلي في المباراة الأولى على استاد أبيدجان وتعادل بالثانية ضد أورلاندو بايرتس.

وكان الأهلي قد خسر في كأس التحدي ونصف نهائي كأس إنتركونتينينتال من باتشوكا المكسيكي بركلات الترجيح بعد نهاية المباراة بالتعادل بدون أهداف.