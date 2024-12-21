انتهت الدوري الإنجليزي - أستون فيلا (2)-(1) مانشستر سيتي

السبت، 21 ديسمبر 2024 - 14:16

كتب : FilGoal

جون دوران - أستون فيلا ضد مانشستر سيتي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة أستون فيلا ضد مانشستر سيتي في الجولة 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أخبار متعلقة:
تشكيل مانشستر سيتي - عودة أكانجي.. وديبروين وإيدرسون على الدكة في مواجهة أستون فيلا كأس الخليج - رينار: ذهبنا الكويت للمنافسة على اللقب.. والدوسري قاتل بدلا من الجلوس في المنزل بعد شهرين فقط.. الرجاء المغربي يعلن رحيل البرتغالي سابينتو عن تدريبه لابورتا يعلن التوقيع مع نايكي "العقد الأفضل في تاريخ كرة القدم"

نهاية المباراة بفوز أستون فيلا 2-1

ق93. جوووووول تقليص الفارق لمانشستر سيتي عن طريق فودين بعد خطأ من المدافع داخل منطقة الجزاء.

ق64. جوووووول الثاااني لأستون فيلا عن طريق روجرز بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من جون مكجين.

ق50. هدف غير محتسب لأستون فيلا عن طريق دوران.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق43. جفارديولا يهدر فرصة التعادل برأسية من داخل منطقة الجزاء.

ق17. جووووول أول لأستون فيلا عن طريق جون دوران مستغلا تمريرة من مورجن روجرز أمام المرمى ليضع الكرة في الشباك.

ق1. انفراد مهدر من دوران بعد 17 ثانية وأورتيجا يتألق

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

مانشستر سيتي أستون فيلا الدوري الإنجليزي الممتاز
نرشح لكم
سام مرسي أساسي مع إبسويتش تاون في مواجهة نيوكاسل تشكيل مانشستر سيتي - عودة أكانجي.. وديبروين وإيدرسون على الدكة في مواجهة أستون فيلا ذا أثلتيك: ساوثامبتون يتوصل لاتفاق لتعيين يوريتش مدربا للفريق مؤتمر ماريسكا: سنتوصل لحل إذا أراد أي لاعب الرحيل.. وعودة جيمس جزئيا للتدريبات مؤتمر أرتيتا: لا أتطلع لتدريب أرسنال 5 أعوام أخرى.. وعودة كالافيوري ورايس مؤتمر بوستيكوجلو: لن نغير طريقتنا ضد ليفربول.. وموقف فيرنر وأودوجي من المشاركة مؤتمر أموريم: عودة راشفورد.. وليس لدينا وقت للتدريب وهذا ما يحتاجه الفريق مؤتمر جوارديولا: إصابة دياش تبعده 4 أسابيع.. وعودة أكانجي أمام أستون فيلا
أخر الأخبار
كأس الخليج - مدرب البحرين: مواجهة السعودية دائما صعبة.. وهذا الفارق بين رينار ومانشيني 12 دقيقة | سعودي في الجول
مؤتمر مدرب بلوزداد: لا أحب التكهنات بالمباريات.. وتاريخ الأهلي يتحدث عنه 17 دقيقة | الكرة المصرية
التشكيل - محمد حمدي زكي يقود هجوم غزل المحلة.. ونيسيمينتو أساسي لأول مرة مع الاتحاد 18 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري الألماني - فرانكفورت (0)-(0) ماينز.. مرموش يهدر الأول 24 دقيقة | المحترفون
سام مرسي أساسي مع إبسويتش تاون في مواجهة نيوكاسل 34 دقيقة | الدوري الإنجليزي
عمر مرموش أساسي في تشكيل فرانكفورت لمواجهة ماينز 57 دقيقة | الكرة المصرية
الرابعة على التوالي.. استمرار غياب محمد عبد المنعم عن قائمة نيس ساعة | المحترفون
الكشف عن ألوان أزياء مباراة الأهلي وشباب بلوزداد ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فيديو في الجول - محمد الشناوي لجمهور الأهلي: أنا همشي 2 انتهت إنتركونتينينتال – الأهلي (0) 5-6 (0) باتشوكا.. الفريق المكسيكي يفوز 3 الأهلي يوضح حقيقة إصابة عمر كمال في بيان رسمي 4 الشرق الأوسط: الفتح يحسم أولى صفقاته الشتوية مقابل 6 ملايين يورو سنويا