انتهت الدوري الإنجليزي - أستون فيلا (2)-(1) مانشستر سيتي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة أستون فيلا ضد مانشستر سيتي في الجولة 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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نهاية المباراة بفوز أستون فيلا 2-1

ق93. جوووووول تقليص الفارق لمانشستر سيتي عن طريق فودين بعد خطأ من المدافع داخل منطقة الجزاء.

ق64. جوووووول الثاااني لأستون فيلا عن طريق روجرز بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من جون مكجين.

ق50. هدف غير محتسب لأستون فيلا عن طريق دوران.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق43. جفارديولا يهدر فرصة التعادل برأسية من داخل منطقة الجزاء.

ق17. جووووول أول لأستون فيلا عن طريق جون دوران مستغلا تمريرة من مورجن روجرز أمام المرمى ليضع الكرة في الشباك.

ق1. انفراد مهدر من دوران بعد 17 ثانية وأورتيجا يتألق

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل