تشكيل مانشستر سيتي - عودة أكانجي.. وديبروين وإيدرسون على الدكة في مواجهة أستون فيلا

أعلن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد أستون فيلا.

ويحل مانشستر سيتي ضيفا على أستون فيلا في ملعب فيلا بارك بالجولة 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويشهد التشكيل تواجد كيفن دي بروين على دكة البدلاء، بينما عاد مانويل أكانجي للدفاع عقب تعافيه من الإصابة التي كان قد تعرض لها.

كما يلعب ستيفان أورتيجا بشكل أساسي على حساب إيدرسون مورايش.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: ستيفان أورتيجا.

الدفاع: ريكو لويس – جون ستونز – مانويل أكانجي – يوشكو جفارديول.

الوسط: إلكاي جوندوجان – ماتيو كوفاسيتش – بيرناردو سيلفا.

الهجوم: فيل فودين – إيرلنج هالاند – جاك جريليش.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 27 نقطة وبفارق 9 نقاط عن ليفربول صاحب الصدارة والذي لعب، بينما يحتل أستون فيلا المركز السابع برصيد 25 نقطة.