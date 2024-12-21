بعد شهرين فقط.. الرجاء المغربي يعلن رحيل البرتغالي سابينتو عن تدريبه

أعلن نادي الرجاء المغربي فسخ التعاقد مع المدرب البرتغالي ريكاردو سابينتو.

سابينتو تولى تدريب الرجاء لمدة شهرين فقط إذ استلم المهمة في أكتوبر الماضي.

وكشف الرجاء عبر صفحته الرسمية على فيسبوك عن إنهاء العلاقة التعاقدية مع سابينتو بشكل رسمي.

وقاد سابينتو تدريب الرجاء خلال 11 مباراة، فاز في مباراتين وتعادل في 6 وخسر 3 مباريات.

المدرب البرتغالي صاحب الـ52 عاما سبق له تدريب أندية بيلينسيش البرتغالي والفتح السعودي، وستاندرلييج البلجيكي.

كما قاد تدريب ليجيا وارسو البولندي وفاسكو دا جاما البرازيلي وسبورتنج براجا البرتغالي وجازينتب التركي والاستقلال الإيراني.

ويخوض الرجاء منافسات دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم في مجموعة تضم صنداونز والجيش الملكي ومانياما الكونغولي.