بعد مباراتين دون انتصار.. ميلان يعود ويفوز على فيرونا بصعوبة

عاد ميلان مرة أخرى إلى سكة الانتصارات بالفوز على منافسه هيلاس فيرونا بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 17 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل تيجاني ريندرز هدف ميلان الوحيد.

وتمكن ميلان من تحقيق الفوز بعد الخسارة من أتالانتا في الجولة 15 بهدفين مقابل هدف، والتعادل مع جنوى بدون أهداف في الأسبوع الماضي.

ووصل ريندرز لهدفه الرابع في 15 مباراة في بطولة الدوري ويتساوى مع أفضل موسم تهديفي له في 2021-2022 لكن في 33 مباراة.

وبهذا الفوز وصل ميلان للنقطة 26 في المركز السابع، ويبتعد بفارق 5 نقاط عن فيورنتينا صاحب المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

ولميلان مباراة مؤجلة ضد بولونيا.

ولم يلعب فيورنتينا مباراة الجولة الحالية بالإضافة إلى له مباراة مؤجلة ضد إنتر.

بينما تجمد رصيد فيرونا عند النقطة 15 في المركز الـ17 ويبتعد بفارق نقطة واحدة عن كالياري الذي يتواجد في المركز الـ18 وهو أحد مراكز الهبوط.

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