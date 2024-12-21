مصطفى عبد الرحيم: هذه كانت تعليمات طارق مصطفى مع مشاركتي

السبت، 21 ديسمبر 2024 - 00:08

كتب : FilGoal

مصطفى عبد الرحيم - البنك الأهلي

أبدى مصطفى عبد الرحيم لاعب البنك الأهلي سعادته بفوز الفريق على مودرن سبورت في الجولة الخامسة من الدوري.

وقال عبد الرحيم في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "تعليمات المدرب طارق مصطفى بمجرد مشاركتي كانت الحفاظ على النتيجة بأي شكل".

وأضاف "هذه النتيجة ستساعدنا على الخروج مما كنا فيه، فكنا نحاول ولكن لم نكن موفقين قبل ذلك".

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وأوضح "المدرب يثق بي وهذا أول عام لي مع الفريق حيث انضممت من الإنتاج الحربي وأتمنى أن أكون موفقا".

وأكمل "مركزي الأساسي جناح أيمن ولكني أجيد اللعب كصانع ألعاب أيضا".

وواصل مودرن سبورت البداية السلبية هذا الموسم وخسر من البنك الأهلي بهدف دون رد في الجولة الخامسة في لقاء أقيم على استاد القاهرة.

وسجل هدف فوز البنك الأهلي: أسامة فيصل.

وتعد تلك أسوأ انطلاقة لمودرن سبورت في تاريخه بالدوري إذ حقق 3 نقاط فقط من أول 5 مباريات.

وكانت أقل انطلاقة للفريق في الدوري جاءت في موسم 2021-22 بتحقيق 7 نقاط تحت قيادة علي ماهر في أول مواسم الفريق بالدوري الممتاز.

كما خسر الفريق تحت قيادة الفرنسي فرانك دوما في أول مباراة له هذا الموسم بعدما تولى المسؤولية خلفا لطلعت يوسف.

وحقق البنك الأهلي أول انتصار له في الدوري المصري هذا الموسم بعدما اكتسح سيراميكا بخماسية دون مقابل في كأس الرابطة.

ورفع البنك الأهلي رصيده لـ 5 نقاط ارتقى بها للمركز الـ 13، فيما تراجع مودرن سبورت للمركز السابع عشر -قبل الأخير- برصيد 3 نق

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