كأس الخليج - محمود عاشور حكم فيديو في لقاء قطر ضد الإمارات
الجمعة، 20 ديسمبر 2024 - 22:50
كتب : FilGoal
سيتواجد محمود عاشور على تقنية الفيديو في مواجهة قطر ضد الإمارات ضمن فعاليات كأس الخليج في نسخته الـ 26.
وتقام المباراة غدا السبت في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.
وتفتتح البطولة بلقاء الكويت المستضيفة ضد عُمان في السادسة مساءً.
وانضم عاشور لقائمة حكام البطولة بعد إرسال الاتحاد العربي لخطاب لنظيره المصري للاستعانة بخدمات الحكم الدولي.
الحكم البالغ 48 عاما سبق وأن تواجد في بطولات أولمبياد باريس وكأس أمم إفريقيا كحكم فيديو مساعد من قبل.
ولم يظهر عاشور الموسم الجاري في الدوري المصري سواء كحكم ساحة أو حكم تقنية فيديو.
وتقام منافسات النسخة السادسة والعشرين لكأس الخليج العربي لكرة القدم في الكويت، بين 21 ديسمبر 2024 و3 يناير 2025.
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