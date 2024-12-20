زد يرتقي للمربع الذهبي بالفوز على فاركو بفضل البدلاء

حقق زد ثاني انتصار له على التوالي في الدوري المصري بالفوز على فاركو بنتيجة 2-1 في لقاء أقيم على استاد حرس الحدود.

سجل هدفا زد عبد الرحمن البانوبي وشادي حسين، فيما سجل أحمد شريف هدف فاركو.

ولا يخسر زد أمام فاركو، ففاز في 3 مواجهات وتعادلا في واحدة منذ بداية الموسم الماضي سواء في الدوري المصري أو كأس الرابطة.

الفوز رفع رصيد زد لـ 8 نقاط ارتقى بها للمركز الرابع، فيما تراجع فاركو للمركز الثامن برصيد 7 نقاط.

زد إف سي يفوز على فاركو بنتيجة 2-1 في مباراة حماسية في الجولة الخامسة من دوري نايل🔥🔥 إليكم أهداف المباراة كاملة👇#ONTime_Sports pic.twitter.com/42sGvn8kCJ — OnTime Sports (@ONTimeSports) December 20, 2024

وصف المباراة

في الدقيقة الخامسة أطلق محمود جهاد تصويبة صاروخية أبعدها علي لطفي وتابعها عمرو ناصر برأسية أبعدها لطفي مجددا ببراعة محافظا على نظافة شباكه.

وجاء رد زد سريعا ركلة حرة نفذها محمد أشرف وأودعها عبد الرحمن البانوبي برأسية في الدقيقة 8.

وكاد ديسلون كاموني أن يضيف الثاني سريعا في الدقيقة 9 بعد انفراده لكن تسديدته أبعدها محمد سعيد "شيكا" ببراعة.

وتألق شيكا وتصدى لتصويبة معط ماجاسا وحولها لركنية في الدقيقة 11.

تواصل ضغط زد لأجل إضافة الهدف الثاني، لكن فاركو أدرك التعادل عن طريق أحمد شريف في الدقيقة 35.

تمريرة من عمرو ناصر لجيفرسون إينكادا الذي أرسل عرضية أرضية حولها شريف بتصويبة قوية في الشباك مدركا التعادل.

وأهدر شريف فرصة قلب الطاولة برأسية مرت بجوار القائم الأيسر في الدقيقة 42.

وفي الشوط الثاني، أهدر وليد علي فرج بتسديدة أرضية قوية فرصة التقدم لفاركو إذ مرت كرته بجوار القائم الأيسر.

وشارك شادي حسين ومصطفى زيكو بيتر موتوموسي بدلا من كاموني والبانوبي وماجاسا في الدقيقة 62.

ورد فاركو بتغييرين بمشاركة شكري نجيب وأحمد فؤاد بدلا من محمد فخري ووليد فرج في الدقيقة 65.

وفي الدقيقة 71 ساهم البديلان في تقدم زد فأرسل زيكو عرضية حولها شادي حسين في الشباك متقدما لزد.

وتألق شيكا في الدقائق التالية وأبعد تصويبة على الطائر من شادي حسين وحولها ببراعة بعيدا عن مرماه.

الدقائق الأخيرة شهدت محاولات من فاركو لخطف التعادل، فتألق علي لطفي بالتصدي لتصويبة صاروخية من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 88.

ومرت تسديدة شكري نجيب بمحاذاة القائم الأيسر لعلي لطفي بعدما ارتطمت كرته بقدم المدافع وتحولت لركنية في الدقيقة 90+1.

وضاعت فرصة التعادل في الدقيقة 90+7 بعدما شتت محمد أشرف قبل أن تسكن الكرة الشباك.