خبر في الجول - 11 لاعبا في مران مستبعدي الأهلي قبل لقاء بلوزداد

الجمعة، 20 ديسمبر 2024 - 19:40

كتب : أحمد الخولي

مران الأهلي

اختار مارسيل كولر المدير الفني لـ 11 لاعبا لخوض مباراة المستبعدين من مباراة شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع شباب بلوزداد يوم الأحد المقبل في لقاء مؤجل من الجولة الثالثة لمرحلة المجموعات.

وحسبما علم FilGoal.com سيخوض اللاعبون مران المستبعدين صباح غدا السبت، والأقرب غيابهم عن لقاء يوم الأحد المقبل.

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المستبعدون من قائمة الأهلي للقاء شباب بلوزداد

عمر كمال عبد الواحد

يوسف أيمن

كريم وليد

مصطفى أبو الخير

سمير محمد

مصطفى مخلوف

محمد عبد الله

علي معلول

كريم فواد

طاهر محمد طاهر

محمد هاني

وبذلك ستكون قائمة الأهلي الأقرب لمباراة شباب بلوزداد كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير - حمزة علاء.

الدفاع: رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – أشرف داري – خالد عبد الفتاح – أكرم توفيق – يحيى عطية الله – كريم الدبيس.

الوسط: مروان عطية - عمرو السولية - عمر الساعي - أحمد نبيل "كوكا" - إمام عاشور - محمد مجدي "أفشة".

الهجوم: حسين الشحات - بيرسي تاو - رضا سليم - وسام أبو علي - محمود عبد المنعم "كهربا".

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 4 نقاط خلف أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي الذي يتصدر برصيد 5 نقاط.

فيما يحتل شباب بلوزداد المركز الثالث برصيد 3 نقاط ويتذيل استاد أبيدجان الإيفواري الترتيب بنقطة وحيدة.

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