مؤتمر سيميوني: ما زلت لم أجد المفتاح أمام برشلونة.. وهؤلاء يمكنهم تعويض لامين يامال

يرى دييجو سيميوني مدرب أتليتكو مدريد أن عدم تحقيقه لأي فوز على ملعب منافسه برشلونة بمسابقة الدوري الإسباني يمنحه تحديا جديدا قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين.

ويحل أتلتيكو مدريد ضيفا على برشلونة غدا السبت ضمن الجولة 19 من الدوري الإسباني.

وقال سيميوني في مؤتمر صحفي "عدم تحقيقي لي فوز على ملعب برشلونة أمر جيد، لأن ذلك يعني أن التحدي لا يزال قائما. ما زلت لم أجد المفتاح".

سيميوني الذي يتولى تدريب أتليتكو مدريد منذ 2011 قاد فريقه أمام برشلونة خلال 36 مباراة في جميع المسابقات، حقق الفوز خلال 5 مباريات وخسر20 مباراة وتعادل في 11، لكن مباريات سيميوني الخمس التي فاز بها لم يكن من بينها أي مباراة بملعب برشلونة ضمن مسابقة الدوري.

وأجاب "غياب لامين يامال؟ إنه لاعب استثنائي ويتطور بشكل كبير يوما بعد يوم، هو أحد أفضل لاعبي العالم لكن برشلونة يملك لاعبين آخرين لتعويضه مثل فيران توريس وبيدري وأولمو".

ويفقد برشلونة خدمات لامين يامال بعد تعرضه للإصابة. (طالع التفاصيل)

وأضاف "لاعبو برشلونة سيبحثون عن الضغط علينا كما فعلوا في مباريات هذا الموسم وسارت الأمور بشكل جيد معهم، لقد كانوا أفضل من منافسهيم حتى عندما يخسرون".

وشدد "سنواجه فريقا يلعب بشكل رائع، لديهم رافينيا ولاعبين شباب يقدمون مستوى جيد جدا في وسط الملعب، لكننا لدينا القدرة للمنافسة في مباراة ستكون ممتعة".

ويحتل برشلونة صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 38 نقطة جمعهم خلال 18 مباراة متفوقا على أتليتكو مدريد بفارق الأهداف لكن الأتليتي لعب مباراة أقل.