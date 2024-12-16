برشلونة يوضح إصابة لامين يامال.. ومدة غيابه

أوضح نادي برشلونة تفاصيل إصابة لاعبه الشاب لامين يامال.

أصيب يامال في مباراة الفريق الكتالوني ضد ليجانيس بالدوري الإسباني.

وأفاد برشلونة في بيان: "أثبتت الفحوصات التي خضع لها لامين يامال يوم الاثنين إصابته بتمزق في أربطة الكاحل من الدرجة الأولى".

وأضاف البيان"من المتوقع أن يغيب اللاعب عن الملاعب لمدة تتراوح بين 3 إلى 4 أسابيع".

وتعرض برشلونة للخسارة أمام ليجانيس بهدف دون مقابل ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وتجمد رصيد برشلونة عند 38 نقطة عقب خوض 18 مباراة ليصبح مهددا بفقدان صدارة الترتيب.

إذ جمع أتليتكو مدريد 38 نقطة بينما ريال مدريد 37 نقطة من خوض 17 مباراة فقط.

ويحل أتليتكو مدريد ضيفا على برشلونة في المباراة المقبلة ضمن منافسات الدوري.

وحقق أتليتكو مدريد ستة انتصارات متتالية بينما يعاني برشلونة منذ انتصاره على ريال مدريد في الكلاسيكو.

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