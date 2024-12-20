مؤتمر جوارديولا: إصابة دياش تبعده 4 أسابيع.. وعودة أكانجي أمام أستون فيلا

الجمعة، 20 ديسمبر 2024 - 17:05

كتب : FilGoal

روبن دياش - مانشستر سيتي

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، إصابة روبن دياش مدافع الفريق خلال مواجهة مانشستر يونايتد الأخيرة في بطولة الدوري الإنجليزي.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة أستون فيلا: "روبن دياش سيغيب لمدة تتراوح من 3 إلى 4 أسابيع بسبب إصابة عضلية".

وانضم دياش إلى قائمة المصابين ناثان آكي وأوسكار بوب ورودري، فيما مازالت تحوم الشكوك حول مشاركة إيدرسون حارس المرمى.

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ويحل مانشستر سيتي ضيفا على أستون فيلا في الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي الساعة 2:30 مساء السبت.

وأعلن جوارديولا عودة مانويل أكانجي مدافع الفريق ليدعم صفوف مانشستر سيتي "عودة مانويل للتدريبات خلال اليومين الماضيين، وكلما زاد عدد اللاعبين العائدين كان ذلك أفضل، ومن المهم أن يعود الجميع إلى أفضل حالاته، عندما تكون مصابا فأنت بحاجة إلى بعض الوقت"

وعن الخسارة المتأخرة أمام مانشستر يونايتد، علق بيب "كنا قريبين من الفوز أمام مانشستر يونايتد وخسرنا المباراة، عليك أن تحاول مرة أخرى.. عاجلاً أم آجلاً سنقلب الأمور رأساً على عقب، لا أعرف متى."

ويحتل مانشستر سيتي المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 27 نقطة، فيما يلاحقه أستون فيلا في المركز السابع برصيد 25 نقطة.

ولم يحقق مانشستر سيتي سوى فوزًا وحيدا آخر 11 مباراة في كافة البطولات.

مانشستر سيتي أستون فيلا الدوري الإنجليزي
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