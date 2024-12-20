مؤتمر فليك: علينا تقبل إصابة لامين يامال.. وهذا ما يجب أن نفعله أمام أتليتكو

الجمعة، 20 ديسمبر 2024 - 16:10

كتب : FilGoal

هانز فليك - برشلونة

أجاب هانز فليك مدرب برشلونة على سؤال حول تأثير الفريق بغياب نجمه لامين يامال قبل مواجهة أتليتكو مدريد المرتقبة.

ويلعب برشلونة ضد أتليتكو مدريد غدا السبت ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الإسباني.

وقال فليك في مؤتمر صحفي: "تأثير غياب لامين؟ علينا تقبل إصابته، هو لن يلعب أمام أتليتكو وسيلعب لاعب آخر مكانه. لم نحدد هذا اللاعب حتى الآن وسننتظر إلى يوم غد".

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ويفقد برشلونة خدمات لامين يامال بعد تعرضه للإصابة. (طالع التفاصيل)

وأوضح هانز فليك "كريستنسين لن يكون جاهزا أمام أتليتكو غدا، لكن فاتي سيعود".

وأجاب "غياب الجماهير عن لقاء ليجانيس؟ لم نتحدث عن ذلك في غرفة الملابس. أعتقد أن الأمور ستكون مختلفة في لقاء أتلتيكو والجماهير ستملأ المدرجات".

وتابع "كنا بحاجة لبعض الراحة عقب لقاء ليجانيس. خضنا تدريبات جيدة أمس واليوم، ولذلك أرى أن ما قمنا به كان الخيار الأفضل".

وواصل "أمام دورتموند في دوري الأبطال قدمنا الدقائق الأولى بشكل قوي، وهذا ما علينا فعله أمام أتلتيكو. علينا أن نركز من البداية حتى النهاية".

وشدد المدرب الألماني "علينا أن نقاتل حتى نهاية الموسم، نسعى لبلوغ أشياء عظيمة. الفريق يعلم أن ذلك لن يكون سهلا، علينا بدءا من الغد أن نثبت جودتنا أمام فرقا كبرى مثل أتلتيكو".

ويحتل برشلونة صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 38 نقطة جمعهم خلال 18 مباراة متفوقا على أتليتكو مدريد بفارق الأهداف لكن الأتليتي لعب مباراة أقل.

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