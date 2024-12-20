الجائزة الثالثة - صلاح أفضل لاعب في نوفمبر من جمعية اللاعبين المحترفين

فاز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن شهر نوفمبر من جمعية اللاعبين المحترفين.

وتعد تلك الجائزة الثالثة لمحمد صلاح بعد أدائه في شهر نوفمبر.

وتوج صلاح بجائزتي أفضل لاعب في نوفمبر من رابطة اللاعبين المحترفين، وأفضل لاعب من رابطة الدوري الإنجليزي للمحترفين.

وشارك الدولي المصري في 3 مباريات سجل خلالها 4 أهداف وصنع 1 خلال الشهر الماضي.

وسجل صلاح ضد برايتون هدفا، وسجل وصنع ضد أستون فيلا، ثم سجل ثنائية ضد ساوثامبتون.

ويتقاسم صلاح مع إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي صدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 13 هدفا.

ويحتل ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 36 نقطة بعد 15 مباراة.

ويستعد ليفربول لمواجهة توتنام يوم الأحد في الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي.