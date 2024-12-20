مؤتمر سلوت: ليفربول وتوتنام فقط فازا أمام سيتي بتلك الطريقة.. وهذا ما أريده من أرنولد

طالب أرني سلوت المدير الفني لليفربول بعدم الحكم على ترتيب جدول الدوري الإنجليزي إلا بعد انتهاء الدور الأول 19 جولة، عندما يكون جميع المنافسين واجهوا نفس الفرق.

ويحتل ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 36 نقطة من 15 مباراة بعد تأجيل مباراة الريدز ضد إيفرتون، فيما يلاحقه تشيلسي في المركز الثاني برصيد 34 نقطة ولكن من 16 مباراة.

وقال سلوت في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة توتنام: "أعتقد أن أنجي بوستيكوجلو أعاد لتوتنام الهوية، يقدمون كرة هجومية من الممتع حقًا مشاهدتهم كانوا أحد الفرق التي تغلبت على سيتي مثلنا ولم يتمكن أحدًا من الفوز أمام سيتي بالطريقة التي فعلناها نحن وتوتنام، سيطرنا على المباراة بأكملها."

وأضاف "بوستيكوجلو يقوم بعمل رائع وآمل أن يحصل على حقه، وأتمنى أن يفوز ببطولة، ولكن ليس كأس الرابطة، وأنا مش أشد المعجبين بفريقه في الدوري الأوروبي"

وحقق توتنام الفوز على حساب مانشستر سيتي برباعية نظيفة في الجولة الـ12، فيما حقق ليفربول الفوز على سيتي بنتيجة 2-0 في الجولة الـ13.

ويحل ليفربول ضيفا على توتنام يوم الأحد في الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي.

كما أوقعت قرعة نصف النهائي لكأس الرابطة ليفربول في مواجهة توتنام، فيما يواجه نيوكاسل منافسه أرسنال.

وتعليقا على ذلك قال سلوت: "أي فريق كان سيكون صعبا، سنلعب أمام توتنام يوم الأحد ثم مرة أخرى في يناير".

وعن موقف المصابين، أوضح مدرب ليفربول: "لدينا لاعبين فقط مصابين في الوقت الحالي وهما إبراهيما كوناتي وكونور برادلي ومن الصعب تحديد إطار زمني لعودتهما".

وردا على الهجوم الذي تعرض له داروين نونيز مهاجم الفريق: "نونيز تعرض لهجوم قبل أسبوع، ونجح في تسجيل هدف وصناعة آخر، لدينا خيارات عدد في مركز المهاجم داروين وجوتا وكذلك لويس دياز الذي يمكنه اللعب في هذا المركز واللعب كجناح"

وردا على تصريح أرنولد بـ أنه "يرغب في بناء إرث والفوز بالمزيد من الألقاب"، علق سلوت: "أحبه هذا الشيء يجب أن يتمتع به كل لاعب على هذا المستوى، وإن لم يكن كذلك فربما لن تلعب في هذا المستوى، طالما أنهم يضعون الفريق في المقام الأول فهذا ما نريده من جميع اللاعبين"

وأثنى سلوت على سياسة ليفربول وإنتاج مواهب من أكاديمية النادي: "جزء من هويتنا إنتاج المواهب بانتظام، ورأينا أن معظم الأندية في ربع النهائي بكأس الرابطة تلعب بلاعبيها الأساسيين، مع وجود مثال لامع وهو ترنت ألكسندر أرنولد".

ودفع سلوت خلال مواجهة ساوثهامبتون في ربع نهائي كأس الرابطة بـ نيوني وتايلر مورتون، بالإضافة إلى الدفع بـ جيمس ماكونيل، وجايدن دانس.

ونجح ليفربول في الفوز على حساب ساوثهامبتون 2-1 ليتأهل إلى نصف نهائي كأس الرابطة.