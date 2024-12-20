تقرير: الترجي يقترب من نجم بيراميدز السابق لقيادة هجومه في كأس العالم للأندية

يسعى نادي الترجي التونسي لتعزيز صفوفه تحضيرا لخوض منافسات كأس العالم للأندية 2025.

ويقام كأس العالم للأندية لأول مرة بمشاركة 32 فريقا لأول مرة في التاريخ خلال الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو المقبلين

وبحسب صحيفة إكسبريس السويدية، فإن الترجي يقترب من ضم عمر العيوني لاعب بيراميدز السابق ومهاجم هاكان السويدي الحالي.

وأوضحت التقارير أن الترجي يرغب في ضم العيوني لقيادة هجومه في كأس العالم للأندية بعدما ظهر بمستوى جيد مؤخرا وعاد لصفوف المنتخب التونسي.

الترجي ارتبط بضم العديد من اللاعبين خلال الأيام الماضية وعلى رأسهم ثنائي الفريق السابق، يوسف المساكني ومحمد علي بن رمضان.

وتنطلق كأس العالم للأندية يوم 15 يونيو 2025 بمواجهة الأهلي أمام صاحب الأرض إنتر ميامي الأمريكي بمشاركة القائد ليونيل ميسي على ملعب هارد روك.

ويتواجد الترجي بالمجموعة الرابعة مع تشيلسي وكلوب ليون وفلامينجو.

عمر العيوني شارك مع هاكان السويدي في الموسم الحالي خلال 24 مباراة وسجل 10 أهداف وصنع 3 آخرين.

وسبق للمهاجم صاحب الـ32 اللعب ضمن صفوف بيراميدز بين صيف 2019 ويناير 2021.

وخاض العيوني 21 مباراة مع بيراميدز وسجل 3 أهداف وصنع 4 آخرين بجميع المسابقات.